Найденные жертвы в Изюме не последние - Лубинец

Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

Найденные места массовых захоронений в Изюме могут быть не последними жуткими находками на территории населенного пункта. Об этом во вторник, 20 сентября, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире информационного телемарафона.

"Я уверен, что это не все могилы. На сколько мне известно, в настоящее время мы приближаємось к цифре 200 эксгумированных тел, их только на одном кладбище, предыдущая цифра где-то 450. Всего в Изюме семь кладбищ",- акцентировал Лубинец.

Он рассказал, что по данным местных жителей, тела замученных и погибших людей оккупанты отдавали родственникам с требованием захоронить в разных местах.

"Когда я находился в Изюме, общался с местными жителями, которые находились в городе во время оккупации. Они говорили, что очень много людей, погибших от российских авиабомб, от обстрелов, замученные в застенках. Тела отдавали родственникам и говорили похоронить в разных местах. В Изюме семь таких мест. Мы начали эту работу только на одном кладбище. Поэтому я уверен, что будут новые открытия и они будут не менее трагичными и ужасными", - подчеркнул Лубинец

Омбудсмен добавил, что в Изюме во время временной оккупации была тотальная система запугивания и террора местного населения.

"Тотальная система запугивания, поиска постоянного наших проукраински настроенных людей, бывших правоохранителей. То есть каждый, кто просто шел по улице мог попасть в застенок и из него выбивали подписание документа, что он украинский шпион. Местные говорят, что "многие из наших жителей просто не вернулись, мы их уже не видели и не знаем что с ними произошло"", - сказал Лубинец.

Он отметил, что сейчас идет фиксация всех преступлений для того, чтобы добиться наказания российских военнослужащих.

"Каждое тело достается, по каждому работают наши правоохранители. Там сотни представителей Национальной полиции, там отдельно бригада прокуратуры, отдельно представители офиса Генерального прокурора. Насколько мне известно, иностранные специалисты нам помогают. Для нас очень важно, чтобы каждый факт преступления, которое совершили российские военнослужащие, был зафиксирован. Потом это станет частью Международного уголовного трибунала", - акцентировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Напомним, после деоккупации Изюма Харьковской области в городе обнаружили захоронения людей. В Минреинтеграции сообщили, что в Изюме в рамках операции по розыску погибших началась эксгумация тел на локациях массового захоронения. По имеющимся данным, количество погибших в Изюме может превышать число жертв в Буче.