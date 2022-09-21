Президент рассказал о ситуации на фронте

Украина продолжает осуществлять стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях.

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов по всем направлениям линии фрона. Об этом во вторник, 20 сентября, заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

Он же подчеркнул, что Вооруженные силы Украины мастерски решают задачи, которые ставит командование.

"Ситуация на передовой четко свидетельствует о том, что инициатива - за Украиной. Наши защитники очень аккуратно и очень храбро решают задачи, которые ставит перед ними командование", - отметил глава государства.

Зеленский также поблагодарил 81 отдельную десантно-штурмовую бригаду за героическое освобождение населенных пунктов Донецкой области, а 93 отдельную механизированную бригаду - за мощную оборону Бахмута и Соледара.

Президент отметил, что Украина продолжает осуществлять стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях.

При этом он подчеркнул, что на освобожденных территориях правоохранители находят новые свидетельства зверств россиян.

Ранее в понедельник сообщалось, что ВСУ освободили три населенных пункта в Донецкой области. Все они находятся в Лиманском районе.

А накануне президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к следующему этапу освобождения украинских территорий.