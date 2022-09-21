Никопольский район попал под обстрел, есть жертвы

Враг попал по складскому помещению сельскохозяйственного предприятия, в котором хранилось 1300 тонн зерна пшеницы.

Российские агрессоры нанесли очередные удары по Днепропетровской области. В результате обстрелов погибла женщина. Об этом сообщил главы Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram вечером в среду, 21 сентября.

"Из ствольной артиллерии и "Градов" россияне трижды обстреляли Никопольский район, а именно Марганецкую и Красногригорьевскую громады", – рассказал Лукашук.

По его словам, в результате вражеских обстрелов погибла женщина, а также осколочное ранение грудной клетки и конечности получил мужчина. Есть иноформация о еще одном пострадавшем.

"Поврежден дом культуры, частные жилые дома, хозяйственные постройки, водопровод", – перечислил глава облсовета.

Также оккупанты ракетами обстреляли Синельниковский район. Там было повреждено одно здание и легковой автомобиль.

Еще враг попал по складскому помещению сельскохозяйственного предприятия, в котором хранилось 1300 тонн зерна пшеницы.