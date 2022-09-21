Из плена освобождены 10 иностранных бойцов ВСУ

Наследный принц Саудовской Аравии был в прямом контакте с властями Украины и России в рамках этой сделки.

Страна-агрессор Россия освободила из плена 10 иностранных военных, которые служили в ВСУ. Освобождение состоялось при посредничестве принца Саудовской Аравии, сообщает Saudi Press Agency (SPA) в среду, 21 сентября.

Из плена вернулись граждане США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко. В Саудовской Аравии заявляют, что самолет с военнопленными сегодня приземлился на территории королевства.

Указано, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд был в прямом контакте с властями Украины и России в рамках этой сделки. Иностранных граждан отправят в их родные страны родину.

В свою очередь Al Arabiya сообщает, что продолжаются усилия по обмену 50 украинцев на 200 россиян. При этом, по словам источников, в списке может быть украинский политик Виктор Медведчук – кум российского президента Владимира Путина.

"Пока неизвестно, является ли сегодняшнее освобождение пленных частью этой конкретной сделки", – пишет издание.

Также уточняется, что среди освобожденных иностранцев пять граждан Великобритании, один марокканец, один швед, один хорват и два американца.

Накануне президент Турции Реджеп Таип Эрдоган сообщил, что Украина и Россия согласились обменять 200 пленных. По его словам, вскоре этот обмен состоится.