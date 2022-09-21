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Купянск под обстрелом, ранены пять мирных жителей

Среди пострадавших от обстрела 13-летний мальчик и две женщины, одна из которых преклонного возраста.
Купянск под обстрелом, ранены пять мирных жителей

Российские агрессоры обстреляли город Купянск и село Стрелечье в Харьковской области. Ранения получили шесть человек, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram вечером всреду, 21 сентября.

"Сегодня во время вражеского обстрела Купянска получили ранения пять человек, среди которых 13-летний мальчик. Остальные пострадавшие – мужчины 36-ти, 47-ми и 63-х лет и 83-летняя женщина", – написал Синегубов.

Он сообщил, что оккупанты также обстреляли приграничное село Стрелечье. Там ранена 55-летняя женщина.

"Все пострадавшие госпитализированы и получают медицинскую помощь", – заверил глава области.

Ранее в среду Генштаб ВСУ заявил об атаке врага на Купянск. Утверждалось, что ВСУ смогли отразить удар российских оккупантов.

А накануне агрессоры обстреляли село Грушевка в Купянском районе. Тогда два человека погибли, девять – ранены, среди них четверо детей

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