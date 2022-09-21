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Кулеба призвал Финляндию закрыть границу с РФ

Россияне призывного возраста начали массово ехать в Финляндию после объявления мобилизации в РФ.
Кулеба призвал Финляндию закрыть границу с РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи с финским коллегой Пеккой Хаависто призвал Финляндию присоединиться к странам Балтии и Польши в закрытии границы с Россией. Об этом украинский министр написал в Twitter в среду, 21 сентября.

"Встретился с финским коллегой Пеккой Хаависто. Мы сосредоточились на дальнейшей военной помощи Украине, поскольку мы защищаем наш народ и нашу землю от российской агрессии, которая продолжается. Я призвал Финляндию присоединиться к странам Балтии и Польши в закрытии границы с Россией", – написал Кулеба.

Ранее в среду стало известно, что россияне призывного возраста массово едут в Финляндию после объявления мобилизации в РФ.

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