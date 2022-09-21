Из плена вернулись около десяти азовцев - нардеп

Часть защитников Мариуполя, которые четыре месяца удерживались в российском плену, освобождены.

В результате обмена пленными между Украиной и Россией в среду, 21 сентября, домой вернулись минимум восемь защитников Мариуполя. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Так, в числе освобожденных воинов начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, военнослужащая ВСУ Екатерина Полищук с позывным "Пташка", а также морпех Михаил Дианов, чье фото из блокадного завода Азовсталь облетело мировые СМИ.

В то же время украинские медиа уточняют, что героев Украины, которых сегодня обменяли, гораздо больше. Обмен состоялся в Черниговской области.

Как сообщалось, сегодня при посредничестве принца Саудовской Аравии РФ освободила из плена десять иностранных военных, которые служили в ВСУ.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Таип Эрдоган сообщил, что Украина и Россия согласились обменять 200 пленных.

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