Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В Херсоне ВСУ уничтожили базу и переправу противника

Украинские защитники ударили по военной базе российских оккупантов, в которую они превратили здание ГУ ГСЧС Украины в регионе.
В Херсоне ВСУ уничтожили базу и переправу противника

Во временно оккупированном Херсоне в среду, 21 сентября, прогремело пять взрывов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По данным очевидцев, украинские защитники ударили по военной базе российских оккупантов, в которую они превратили здание Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в регионе.

Потери россиян устанавливаются.

 

 

В то же время спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщает об ударе украинских воинов по паромной переправе, оборудованной врагом через Днепр. 

 

Напомним, накануне ВСУ также нанесли удар по позициям оккупантов в Новоайдаре и Сватово Луганская области: уничтожено много техники и живой силы врага.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK