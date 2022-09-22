В Херсоне ВСУ уничтожили базу и переправу противника

Украинские защитники ударили по военной базе российских оккупантов, в которую они превратили здание ГУ ГСЧС Украины в регионе.

Во временно оккупированном Херсоне в среду, 21 сентября, прогремело пять взрывов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По данным очевидцев, украинские защитники ударили по военной базе российских оккупантов, в которую они превратили здание Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в регионе.

Потери россиян устанавливаются.

В то же время спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщает об ударе украинских воинов по паромной переправе, оборудованной врагом через Днепр.

Напомним, накануне ВСУ также нанесли удар по позициям оккупантов в Новоайдаре и Сватово Луганская области: уничтожено много техники и живой силы врага.