Командиров Азова обменяли на Медведчука - СМИ

Украинская сторона передала российской Виктора Медведчука, благодаря чему из вражеского плена вернулись бойцы с Азовстали.

В рамках обмена пленными в среду, 21 сентября, были освобождены командир полка Азов Денис "Редис" Прокопенко, его заместитель Святослав "Калына" Паламар и командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волына. Фото с украинскими героями, защищавшими Мариуполь, появилось в Сети.

Так, на снимке украинские защитники стоят рядом с главой Министерства внутренних дел Денисом Монастырским.

В то же время издание РБК-Украина со ссылкой на свои источники сообщает, что азовцы вернулись домой, поскольку украинская сторона передала Москве народного депутата и бывшего лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Кроме того, по информации российских СМИ, в ходе этого обмена российской стороне были переданы оккупанты, попавшие в плен в результате контрнаступления ВСУ в Харьковской области, а также пленные военные летчики РФ. Указывается и их численность - 55 человек.

Официальной информации относительно происходящего пока нет.

Н