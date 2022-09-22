Ермак сделал заявление по обмену пленными

Глава ОП подтвердил информацию о том, что российской стороне был передан бывший депутат Верховной Рады Виктор Медведчук.

В результате операции по обмену военнопленных в среду, 21 сентября, освобождены 215 украинских защитников. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его данным, среди освобожденных героев 108 бойцов батальона Азов и в целом 124 офицера.

"Состоялся большой обмен пленными. Он прошел в несколько этапов и в разных локациях. Из российского плена мы вернули 215 человек. Это военные, пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, трошники, таможенники, гражданские. Среди них - офицеры, командиры, Герои Украины, защитники Азовстали и беременные военные", - говорится в сообщении.

По словам руководителя ОП, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламарь, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из Азовстали - они уже находятся в безопасности.

"Это результат личных договоренностей Президента Зеленского с Президентом Эрдоганом", - отметил Ермак.

Также он подтвердил информацию о том, что российской стороне был передан бывший депутат Верховной Рады, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук.

"Мы обменяли 200 наших героев на Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 героев-командиров Азовстали - на 55 российских пленных, не имеющих для нас никакого интереса. Это был сложный процесс. Есть 215 освобожденных - это весомый результат, который стал следствием правильной тактики с использованием позиции силы, включая результаты фронтовой работы ВСУ", - уточнил представитель Киева.