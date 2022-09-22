Стали известны условия обмена командиров Азова

Освобождение украинских бойцов, защищавших Мариуполь, происходило при посредничестве турецкого президента Эрдогана.

Пятеро командиров полка Азов, которые были освобождены из российского плена в среду, 21 сентября, останутся в Турции до окончания войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский ходе общения с защитниками.

"Таковы были условия обмена. В Турции они будут под личным протекторатом турецкого президента и в комфортных условиях. Также они смогут проводить личные встречи", - сказал глава государства.

Также он прокомментировал передачу российской стороне экс-нардепа, лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

"Мы были готовы обменять Медведчука на хотя бы одного защитника Азовстали, а получилось вот сколько людей вернуть. Это повод выпить всей страной", - отметил Зеленский.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире местного телеканала заявил, что обмен пленными между РФ и Украиной, достигнутый при посредничестве Анкары, "является важным шагом на пути к прекращению войны".

Напомним, в ходе этого масштабного обмена военнопленными домой вернулись 215 украинских защитников. При этом российской стороне были переданы 55 оккупантов и Медведчук.