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Стали известны условия обмена командиров Азова

Освобождение украинских бойцов, защищавших Мариуполь, происходило при посредничестве турецкого президента Эрдогана.
Стали известны условия обмена командиров Азова

Пятеро командиров полка Азов, которые были освобождены из российского плена в среду, 21 сентября, останутся в Турции до окончания войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский  ходе общения с защитниками.

"Таковы были условия обмена. В Турции они будут под личным протекторатом турецкого президента и в комфортных условиях. Также они смогут проводить личные встречи", - сказал глава государства.

Также он прокомментировал передачу российской стороне экс-нардепа, лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

"Мы были готовы обменять Медведчука на хотя бы одного защитника Азовстали, а получилось вот сколько людей вернуть. Это повод выпить всей страной", - отметил Зеленский.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире местного телеканала заявил, что обмен пленными между РФ и Украиной, достигнутый при посредничестве Анкары, "является важным шагом на пути к прекращению войны".

Напомним, в ходе этого масштабного обмена военнопленными домой вернулись 215 украинских защитников. При этом российской стороне были переданы 55 оккупантов и Медведчук.

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