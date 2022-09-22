Обнародованы списки освобожденных из плена воинов
В Сети в ночь на четверг, 22 сентября, появился полный список украинских военнослужащих, которые были освобождены из российского плена в рамках большого обмена.
Так, в перечне указаны 215 имен. По официальным данным, среди освобожденных героев 108 бойцов батальона Азов и в целом 124 офицера.
Домой вернулись, в частности, начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, военнослужащая ВСУ Екатерина Полищук с позывным "Пташка", а также морпех Михаил Дианов, чье фото из блокадного завода Азовсталь облетело мировые СМИ.
Напомним, масштабный обмен пленными между Украиной и РФ состоялся при посредничестве Турции. По словам президента Украины Владимира Зеленского, условием освобождения командиров полка Азов стало их пребывание в Турции до конца войны.
При этом российской стороны были переданы 55 оккупантов и бывший украинский нардеп Виктор Медведчук.