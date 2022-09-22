С начала войны Украина вернула 800 военнопленных

Украинская и российская сторона в целом провели 20 обменов пленными. В рамках последнего были освобождены командиры Азова.

С 24 февраля, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, из вражеского плена удалось освободить 802 защитника. Такие данные озвучил и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, сообщила в ночь на четверг, 22 сентября, пресс-служба ведомства.

По его словам, Киев и Москва уже провели 20 обменов пленными.

При этом Малюк подчеркнул, что Украина возвращает больше бойцов, чем Россия.

Также руководитель СБУ прокомментировал большой обмен военнопленными, который состоялся накануне.

"Несмотря на сложные переговоры, обмен прошел успешно. Усилия, которые многие из разных ведомств прилагали в течение долгих месяцев, увенчались успехом. И в этом большая награда Координационного штаба. Благодарю всех, кто участвовал в этом обмене", - отметил он.