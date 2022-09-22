В Изюме эксгумировали почти 340 тел

В целом на кладбище насчитали 445 могил. В некоторых из них лежат по два, три или четыре тела.

На месте массового захоронения в Изюме Харьковской области эксперты подняли с могил 320 тел гражданских и 18 военнослужащих. Об этом сообщил прокурор региона Александр Фильчаков в эфире телемарафона

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По его информации, в целом на кладбище насчитали 445 могил. В некоторых из них лежат по два, три или четыре тела.

"Очень большое количество эксгумированных - с минно-взрывными травмами, также очень много - с многочисленными переломами костей, есть также с признаками пыток", - уточнил Фильчаков.

Он сообщил, что работы на месте упомянутого захоронения будут завершены, предположительно, 23 сентября. После этого эксперты приступят к эксгумации тел на других кладбищах, которых насчитывается еще около пяти. Также много погибших похоронены в частных дворах.

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