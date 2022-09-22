ВСУ сбили российский вертолет и два дрона

Оккупанты развернули дополнительные силы ПВО в Херсонской области, что, однако, не помогло им укрыться от ударов защитников.

21 сентября ВСУ в небе над Херсонщиной сбили вражеский вертолет Ми-24 и два беспилотника Орлан-10. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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"Нашей авиацией нанесен 21 удар по врагу с неба, а морскими пехотинцами уничтожен вражеский вертолет Ми-24 с земли в районе Костромки. При попытке врага проводить воздушную разведку нашими бдительными подразделениями обнаружено и уничтожено 2 шпиона типа Орлан-10", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что российские войска развернули силы ПВО в Бериславском районе, но это не помогло им укрыться от ударов ВСУ.

"Результаты выполнения почти 280 огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями свидетельствуют о поражении двух командных пунктов непосредственно в Херсоне, двух пунктов управления в Нововоскресенском и Дудчанах, складов боеприпасов в Пятихатках и Херсоне, трех районов скопления вооружения, техники и живой силы в Дудчанах и Новой Каховке, а также радиолокационной станции Зоопарк в Крутом Яру", - уточнили в командовании.

Ранее Зеленский назвал победой большой обмен. Возвращение героев домой важно также потому, что нескольких бойцов ВСУ оккупанты приговорили к смертной казни. Теперь они дома, акцентировал президент.