Глава СБУ об обмене Медведчука: Он пойдет под суд

Обмен политика не помешает рассмотрению его дел в суде - будет применяться процедура специального судебного разбирательства, отметили в ведомстве.

Несмотря на решение обменять Медведчука на украинских бойцов, это не помешает рассмотрению его дел в суде. Об этом сообщает и.о. главы СБУ Василий Малюк.

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"Сам Медведчук дал согласие на это. Суд удовлетворил ходатайство прокурора", - информировал он.

Малюк сообщил, что на Медведчука удалось обменять 200 военных ВСУ.

"Медведчук - это не просто кум путина, а качественно задокументированный нами государственный предатель. Его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах, собранных СБУ. Кроме того, во время работы по делам Медведчука мы обезвредили не одну агентурную сеть, задержали многих государственных предателей и получили большое количество важной информации, используемой в контрразведывательных мероприятиях. А теперь благодаря обмену мы смогли вытащить из российского плена героев, которых так ждут дома", - объяснил руководитель ведомства.

Он отметил, что обмен Медведчука не помешает рассмотрению его дел в суде. Там будет применяться процедура специального судебного разбирательства при отсутствии обвиняемого.

Ранее Зеленский назвал победой большой обмен. Возвращение героев домой важно также потому, что нескольких бойцов ВСУ оккупанты приговорили к смертной казни. Теперь они дома, акцентировал президент.