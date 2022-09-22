Зеленский предложил ООН "формулу мира"

Это формула, которая наказывает за преступление, защищает жизнь, восстанавливает территориальную целостность, гарантирует безопасность и подразумевает решительность, анонсировал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду, 21 сентября, выступил на общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В своей речи глава Украинского государства назвал пять условий мира в Украине и всем мире.

"Я представлю формулу, которая может сработать не только для нас, но и для всех, кто может оказаться в похожих обстоятельствах. Это формула, которая наказывает за преступление, защищает жизнь, восстанавливает безопасность и территориальную целостность, гарантирует безопасность и подразумевает решительность", - сказал он.

По словам президента Украины, первый пункт - наказание за нарушение границ. Способами наказания он назвал санкции, блокировку торговли с агрессором, лишение его права вето. Граждане страны-агрессора должны быть лишены права ездить за границу. Должен быть создан трибунал для наказания виновных в войне.

Второй пункт формулы мира, по словам Зеленского, - защита жизни. Каждое государство должно иметь право защитить жизнь своих граждан.

Третьим пунктом он назвал восстановление безопасности и территориальной целостности. По словам украинского президента, речь идет, в том числе, о продовольственной и ядерной безопасности.

Четвертый пункт - гарантии безопасности, сказал Зеленский. Он убежден, что каждое государство имеет право на них.

Пятый пункт формулы мира, по словам украинского президента, - решимость защищаться и решимость помогать.

"Чего нет в нашей формуле - нейтральности", - акцентировал Зеленский, сказав, что "нейтральность - это безразличие".

Ранее украинский лидер, комментируя объявление президента РФ о частичной мобилизации, заявил, что тот хочет утопить Украину в крови.