В ГСЧС назвали ключевую задачу на Харьковщине

Некоторые территории области просто усыпаны противопехотными минами вдоль дорог. Разминирование может занять годы.

В Харьковской области заминировано более 12 тыс. кв. км территории - больше, чем на Киевщине. Об этом рассказал замглавы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Роман Примуш на брифинге.

"Очень распространено заминирование противопехотными минами, некоторые территории просто усыпаны противопехотными минами вдоль дорог. Это усложняет передвижение техники и населения. Разминирование сейчас - ключевая задача ГСЧС", - сказал он.

По данным спикера, в регионе, в частности на деоккупированных землях, сейчас работают 129 саперов, но их ряды каждый день пополняются.

В первую очередь специалисты должны очистить от мин дороги национального и регионального значения, территории под линиями электропередач, объекты энергоснабжения и другую критическую инфраструктуру, а также жилищный фонд.

Только после этого саперы перейдут к разминированию лесов, полей и рек.

"Загрязненность акваторий достаточно высока, активная фаза боевых действий как раз происходила вокруг водных акваторий. Это сложные операции, поэтому сложно оценить, сколько времени это может занять, возможно, несколько лет", - резюмировал Примуш.

Напомним, полиция призывает жителей нескольких территориальных общин Харьковской области воздержаться от возвращения домой и на дачные участки в ближайшее время из-за мин.