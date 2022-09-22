Мобилизация в РФ не повлияет на ход войны - ISW

Приказ мобилизовать часть "подготовленного" резерва РФ в течение ближайших месяцев не создаст значительную боевую силу.

Объявленная Путиным мобилизация не будет оказывать существенного влияния на ход войны в Украине в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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"Объявление Путина о частичной мобилизации отразило многие проблемы, с которыми Россия сталкивается во время ее неудачного вторжения в Украину. Москва вряд ли сможет решить их в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.

Военные аналитики отмечают, приказ мобилизовать часть "подготовленного" резерва РФ в течение месяцев не создаст значительную боевую силу РФ.

"Этого может быть достаточно для того, чтобы в 2023 году поддерживать нынешний уровень российской военной силы, компенсируя потери, хотя даже это еще не ясно", - заявили эксперты.

В ISW также считают, что частичная мобилизация в РФ не сможет помешать возможности Украины освободить от оккупантов большую часть своих территорий к зиме.

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