Войска РФ ударили по Запорожью, есть пострадавшие

В некоторых районах города исчезло электричество, разрушениям подверглась гражданская инфраструктура.

Оккупанты утром 22 сентября нанесли удар по Запорожью. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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"Враг нанес удар по областному центру. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется", - отметил он.

Отмечается, что в некоторых районах города исчезло электричество.

В свою очередь секретарь Запорожского городского совета Андрей Куртев сообщил, что от сегодняшних обстрелов разрушениям подверглась гражданская инфраструктура.

"На местах уже работают соответствующие службы. К сожалению, пострадали люди", - отметил он.

Ранее Зеленский назвал победой большой обмен. Возвращение героев домой важно также потому, что нескольких бойцов ВСУ оккупанты приговорили к смертной казни. Теперь они дома, акцентировал президент.