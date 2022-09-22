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РФ обстреляла Днепропетровщину, есть погибший

От обстрелов пострадали 17 домов, две больницы, школа, футбольное поле, краеведческий музей, админздания, несколько магазинов и рынок.
РФ обстреляла Днепропетровщину, есть погибший
Последствия удара по Никополю / t.me/dnipropetrovskaODA

Российские войска нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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"Около полуночи россияне накрыли Градами Никополь. Выпустили по центральным кварталам с 20 снарядов. Убили 35-летнего мужчину", - отметил он.

Сообщается, что в городе повреждены 17 многоэтажных и частных домов, газопровод и линии электропередач. Также обстрелов пострадали две больницы, школа, футбольное поле, краеведческий музей, админздания, несколько магазинов и рынок. Повреждена также стела на Аллее памяти.

В свою очередь в торговых киосках и гаражах вспыхнули четыре пожара.

В Кривом Роге из-за атаки вражеского дрона-камикадзе горело двухэтажное здание. Обошлось без пострадавших.

Ранее Зеленский назвал победой большой обмен. Возвращение героев домой важно также потому, что нескольких бойцов ВСУ оккупанты приговорили к смертной казни. Теперь они дома, акцентировал президент.

 

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