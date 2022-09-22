Начаты переговоры о параметрах зоны безопасности вокруг ЗАЭС

В МАГАТЭ заверили, что создание такой зоны поможет прекратить обстрелы АЭС и обеспечит станцию бесперебойным доступом к внешней энергии.

МАГАТЭ начало переговоры с Украиной и РФ о параметрах зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Об этом сообщает гендиректор организации Рафаэль Гросси.

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"МАГАТЭ начало переговоры с Украиной и Россией по параметрам зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС", - заявил Гросси.

Сообщается, что речь уже идет о конкретных аспектах параметров зоны безопасности. Гросси утверждает, что создание такой зоны поможет прекратить обстрелы АЭС и обеспечит станцию бесперебойным доступом к внешней энергии, необходимой для охлаждения реактора и других систем.

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