В Мелитополе началась "зачистка" перед "референдумом" - мэр
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области вследствие взрыва пострадали три человека. Об этом сообщает российское издание РИА Новости.
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РосСМИ назвали взрыв терактом украинских спецслужб, а у мэра Мелитополя - другая версия.
"Взрыв прогремел в Мелитополе, предварительно в районе центрального рынка, сообщают власти Запорожской области. Взрыв в Мелитополе был терактом украинских спецслужб, нацеленным на запугивание граждан в преддверии референдума, пострадали 3 человека, их жизни ничего не угрожает, заявили РИА Новости власти региона", - говорится в сообщении.
Позже ситуацию прокомментировал мэр города Иван Федоров.
"Страх, террор и ликвидация неугодных - три составляющие, которые на оккупированных территориях все время демонстрирует россия. И перед псевдореферендумом зачистка среди своих усиливается. Сегодня на Центральном рынке Мелитополя, где всегда большое скопление людей, рашисты произвели взрыв и ликвидировали троих военных. Информацию о мирных гражданах уточняем", - пишет городской голова.
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