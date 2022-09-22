В Мелитополе началась "зачистка" перед "референдумом" - мэр

На Центральном рынке Мелитополя, где всегда большое скопление людей, оккупанты путем взрыва ликвидировали троих военных, сообщил Иван Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области вследствие взрыва пострадали три человека. Об этом сообщает российское издание РИА Новости.

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РосСМИ назвали взрыв терактом украинских спецслужб, а у мэра Мелитополя - другая версия.

"Взрыв прогремел в Мелитополе, предварительно в районе центрального рынка, сообщают власти Запорожской области. Взрыв в Мелитополе был терактом украинских спецслужб, нацеленным на запугивание граждан в преддверии референдума, пострадали 3 человека, их жизни ничего не угрожает, заявили РИА Новости власти региона", - говорится в сообщении.

Позже ситуацию прокомментировал мэр города Иван Федоров.

"Страх, террор и ликвидация неугодных - три составляющие, которые на оккупированных территориях все время демонстрирует россия. И перед псевдореферендумом зачистка среди своих усиливается. Сегодня на Центральном рынке Мелитополя, где всегда большое скопление людей, рашисты произвели взрыв и ликвидировали троих военных. Информацию о мирных гражданах уточняем", - пишет городской голова.

Ранее Зеленский назвал победой большой обмен. Возвращение героев домой важно также потому, что нескольких бойцов ВСУ оккупанты приговорили к смертной казни. Теперь они дома, акцентировал президент.