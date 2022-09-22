В Карпатах снегопады, сошла первая лавина

В украинских горах бушует настоящая зимняя стихия

В Карпатах продолжаются снегопады. Местами намело уже до 80 сантиметров снега, а на одном из склонов зафиксирован сход небольшой лавины. Об этом сообщает в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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"По состоянию на 09:20, 22.09.2022 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 метров, снег. Ветер западный 7-8 м/с. Температура воздуха -3°С", – сообщают спасатели.

Также сообщается о значительном осложнении погодных условий в высокогорье.

"Видимость ограничена, снежные переметы местами до 80 см. Зафиксированы снежные оползни на северо-восточных склонах. Воздержитесь от выходов в высокогорье в ближайшие дни", – призывают спасатели.

Напомним, в Карпатах продолжаются снегопады. Местами снега намело уже выше колена. Туристам рекомендуют воздержаться от восхождений.

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