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ВСУ освободили пять сел на Херсонщине

В населенных пунктах продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры.
ВСУ освободили пять сел на Херсонщине

Украиские войска в Херсонской области закрепили успех по освобождению пяти населенных пунктов. Об этом говорится в сводке Оперативного командования Юг в ночь на среду, 12 октября.

"Подразделения оккупационных войск сосредотачивают основные усилия на удержании захваченных территорий и сдерживании наступательных действий. Несмотря на это, нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасиловки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе", - уточнили защитники.

В упомянутых селах продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры.

При этом захватчики продолжают обстреливать деоккупированные территории.

"Враг усиленно проводит воздушную разведку вокруг 17 населенных пунктов вдоль линии фронта и на только что освобожденных территориях. Продолжает обстрелы наших позиций и тыловых территорий, не отказывается и от техногенного шантажа", - добавили в командовании.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают контрнаступление на юге Украины. 

 

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