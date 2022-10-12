Россияне всю ночь били из "Градов" по Днепропетровщине: пострадал ребенок

Оккупанты всю ночь били "Градами" и тяжелой артиллерией по Никопольщине. В результате этого тяжело ранены ребенок и две женщины.

| Автор: Мальцева Ольга

Армия РФ всю ночь била из "Градов" по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате этого пострадала 6-летняя девочка. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко.

"Россияне всю ночь издевались над Никопольщиной... Тяжело ранили 6-летнюю девочку... Враг семь раз накрыл район огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. На мирный Никополь выпустил более 100 снарядов! Один из них прилетел прямо в частный дом. Ранил 6-летнюю девочку и ее маму. Они и еще одна пострадавшая из-за атаки женщина сейчас в больнице. Тяжелые.", - говорится в сообщении.

Резниченко добавил, что в городе пострадало более 30 многоэтажек и частных домов, газопроводы и линии электропередач. Кроме того, повреждены два предприятия, два садика, школа, магазины и офис благотворительной организации.

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Председатель Днепропетровской ОГА добавил, что в Марганецкой и Мировской громадах обошлось без пострадавших. Масштабы разрушений в настоящее время уточняются.

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