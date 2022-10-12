В Черном море на боевом дежурстве находится 7 кораблей РФ

Два корабля РФ имеют на вооружении оперативно-тактические ракеты "Калибр" с общим залпом 16 ракет.

| Автор: Мальцева Ольга

По состоянию на сегодня, 12 октября, на боевом дежурстве в Черном море 7 российских кораблей и катеров, 2 из которых имеют на вооружении оперативно-тактические ракеты "Калибр", общий залп - 16 ракет. Об этом сообщают Военно-морские силы ВС Украины.

По данным ВМС ВСУ, в Азовском море россияне продолжают контролировать морские коммуникации имея на боевом дежурстве до 6 кораблей и катеров.

В Средиземном море на дежурство находится 5 носителей крылатых ракет "Калибр".

"За сутки, в интересах рф проход Керчь-Еникальским проливом осуществили в Черное море - 15 судов, из них 3 судна продолжило движение в направлении пролива Босфор. В Азовское море - 29 судов, из них 14 судов двигались из пролива Босфор", - говорится в сообщении.

Напомним, Сергей Гайдай заявил, что ВСУ уже освободили 7 населенных пунктов на Луганщине. ВСУ уже освободили 7 населенных пунктов на Луганщине и продолжают продвигаться дальше.