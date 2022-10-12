ВСУ освободили на Херсонщине 75 населенных пунктов - ОВА

Украинские бойцы деоккупировали десятки городов и сел в Херсонской области, отметил Ярослав Янушевич.

Вооруженные силы Украины в настоящее время освободили от российских оккупантов в Херсонской области уже 75 населенных пунктов. Об этом сообщил сообщил начальник Херсонской областной военной админстрации (ОВА) Ярослав Янушевич в эфире Суспільного в среду, 12 октября.

"На Херсонщине от российских захватчиков на сегодняшний день освобождены подтвержденные 75 населенных пунктов. Только за октябрь Вооруженные силы Украины вернули под желто-голубое знамя 29 населенных пунктов", - рассказал чиновник.

По его словам, в настоящее время необходимо сохранять информационную тишину, однако стоит ежедневно ждать хороших новостей.

Янушевич также рассказал об инфраструктуре на деоккупированных территориях. Он назвал ситуацию ужасной - очень много разрушенных домов, школ, больниц, детсадов, разрушенные линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, водопроводы, котельные.

Он отметил, что задача власти – сразу после деоккупации населенных пунктов приступать к налаживанию постоянной жизнедеятельности. Одна из ключевых проблем - возобновление электроснабжения, работают бригады Херсоноблэнерго.

Янушевич добавил, что население на оккупированных территориях получает гуманитарную помощь от благотворительных и международных организаций.