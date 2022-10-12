Мир предстал перед новыми вызовами из-за действий Путина - глава ЕК

Война, которую развязала РФ - не только война против Укрианы, но против всего цивилизованного мира, считает фон дер Ляйен.

Попытки России захватить и аннексировать суверенные территории Украины вывели на новый уровень вызовы глобальной системы безопасности. ЕС должен продолжать последовательную поддержку Украины в противостоянии российской агрессии. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед дипломатическим корпусом ЕС в Брюсселе в среду, 12 октября.

"Путин захватил суверенные территории Украины путем неспровоцированного акта агрессии. Он принудил людей голосовать под угрозой оружия. И даже угрожал применить ядерное оружие, если украинцы будут возвращать принадлежащие им территории. Это тревожное развитие не только для соседей России. Это атака против всей Хартии ООН", - отметила она.

В своей речи о попытке незаконной аннексии украинских территорий Путин задал риторический вопрос: мол, кто и когда соглашался с мировым порядком, основанным на правилах. В этой связи фон дер Ляйен подчеркнула, что именно Россия соглашалась с этим, когда подписывала Хартию ООН, когда участвовала в переговорах по Хельсинкскому заключительному акту.

По ее словам, Путин не только начал прямую агрессию против Украины, но и развязал глобальную продовольственную войну против всего мира. ЕС работает над тем, чтобы навсегда решить эту проблему.

"Миллионы людей на Ближнем Востоке в Северной Африке сейчас предстают перед последствиями путинской войны против украинского урожая. Для того чтобы разрешить этот кризис, мы создали "коридоры солидарности" для украинского экспорта", - сообщила фон дер Ляйен

Кроме того, ЕС выделил 7,7 миллиарда евро для инвестиций в программы развития сельского хозяйства и производства продуктов питания до 2024 года.

"Проблема войны в Украине будет решена прежде всего храбрыми украинскими бойцами в Херсоне, и в Харькове, и вдоль всей линии фронта, но также – нашим глобальным ответом на российскую агрессию", – пождытожила президент ЕК.

Президент ЕК уверена, что "даже если российские ракеты сейчас снова падают на украинские города, они не уничтожат украинский дух". В частности, она привела пример того, как украинцы несмотря на обстрелы пели на станциях метро Киева.

Она считает, что ответ ЕС на полномасштабное вторжение России в Украину удивил как Москву, так и весь мир. Первые санкции были приняты уже в первые дни, и с тех пор принято восемь пакетов личных и секторальных санкций.

"Мы предоставили Украине – и сделали это с энтузиазмом – статус страны-кандидата (на вступление в ЕС – ред.). Думаю, что можем гордиться этим. Это демонстрирует, как много наш Евросоюз может достичь благодаря единству и решительности", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Напомним, фон дер Ляйен в среду, 28 сентября, представила предложения восьмого пакета санкций против России.