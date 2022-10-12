В США рассказали, когда доставят системы ПВО

Американские системы ПВО будут предоставлены Украине настолько быстро, насколько их физически возможно будет доставить.

Украина получит новые системы противовоздушной обороны так быстро, как только физически их удастся доставить. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе брифинга в среду, 12 октября, по итогам встречи Рамштайн-6.

В частности, его спросили, когда Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны, и существует ли возможность, что воздушное пространство Украины будет в безопасности.

"Системы будут предоставлены настолько быстро, насколько их физически возможно будет доставить", - сказал Остин, отметив, что именно этому уделяется наибольшее внимание.

По словам Остина, Германия имеет такие системы, и напомнил, что Украина уже получила первую систему IRIS-T.

"Мы также пытаемся предоставить дополнительные боеприпасы для имеющихся систем, которые используются украинскими силами", - сказал он.

Министр обороны США подчеркнул, пока продолжаются боевые действия, всегда будет существовать неопределенность.

"Очень сложно точно спрогнозировать, когда будет безопасно передвигаться в стране или выезжать из страны", - сказал Остин.

"Мы собираемся сделать все, что можем как можно скорее, чтобы помочь украинским силам получить те возможности, в которых они нуждаются для защиты украинского народа. Это очень важно для нас", - подчеркнул он.

Также Остин возразил, что может существовать недостаток воли в ускорении поставок в Украину новейших систем ПВО.

В частности, по его словам, сегодня на заседании Контактной группы наблюдались настроенность и решительность участников, что было вдохновляющим.

Остин уверяет, что участники Рамштайна-6 настроены делать все, что могут, чтобы "создать дополнительные возможности".

"Несколько стран работают вместе, чтобы расширить их промышленную базу", - подчеркнул министр.

Он уверен, что другие страны сделают все, что смогут, чтобы создать эти дополнительные возможности по производству новых систем ПВО.

Глава Пентагона отметил, что зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны NASAMS, которые они намерены передать Украине, должны помочь в защите Украины.

"Я ожидаю, что появится больше возможностей", - сказал Остин.

Также он сообщил, что сегодня некоторые страны заявили о желании предоставить боеприпасы для систем NASAMS.

Ранее в ОП заявили, что встреча Рамштайн-6 стала исторической, поскольку на ней было принято решение, которое поможет Украине закрыть небо.

Как сообщалось, сегодня в Бельгии прошло заседание Рамштайн-6. Контактная группа заявила, что будет продолжать повышать оборонные возможности Украины в ее борьбе с российской агрессией.