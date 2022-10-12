В США рассказали, когда доставят системы ПВО
Украина получит новые системы противовоздушной обороны так быстро, как только физически их удастся доставить. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе брифинга в среду, 12 октября, по итогам встречи Рамштайн-6.
В частности, его спросили, когда Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны, и существует ли возможность, что воздушное пространство Украины будет в безопасности.
"Системы будут предоставлены настолько быстро, насколько их физически возможно будет доставить", - сказал Остин, отметив, что именно этому уделяется наибольшее внимание.
По словам Остина, Германия имеет такие системы, и напомнил, что Украина уже получила первую систему IRIS-T.
"Мы также пытаемся предоставить дополнительные боеприпасы для имеющихся систем, которые используются украинскими силами", - сказал он.
Министр обороны США подчеркнул, пока продолжаются боевые действия, всегда будет существовать неопределенность.
"Очень сложно точно спрогнозировать, когда будет безопасно передвигаться в стране или выезжать из страны", - сказал Остин.
"Мы собираемся сделать все, что можем как можно скорее, чтобы помочь украинским силам получить те возможности, в которых они нуждаются для защиты украинского народа. Это очень важно для нас", - подчеркнул он.
Также Остин возразил, что может существовать недостаток воли в ускорении поставок в Украину новейших систем ПВО.
В частности, по его словам, сегодня на заседании Контактной группы наблюдались настроенность и решительность участников, что было вдохновляющим.
Остин уверяет, что участники Рамштайна-6 настроены делать все, что могут, чтобы "создать дополнительные возможности".
"Несколько стран работают вместе, чтобы расширить их промышленную базу", - подчеркнул министр.
Он уверен, что другие страны сделают все, что смогут, чтобы создать эти дополнительные возможности по производству новых систем ПВО.
Глава Пентагона отметил, что зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны NASAMS, которые они намерены передать Украине, должны помочь в защите Украины.
"Я ожидаю, что появится больше возможностей", - сказал Остин.
Также он сообщил, что сегодня некоторые страны заявили о желании предоставить боеприпасы для систем NASAMS.
Ранее в ОП заявили, что встреча Рамштайн-6 стала исторической, поскольку на ней было принято решение, которое поможет Украине закрыть небо.
Как сообщалось, сегодня в Бельгии прошло заседание Рамштайн-6. Контактная группа заявила, что будет продолжать повышать оборонные возможности Украины в ее борьбе с российской агрессией.