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В США рассказали, когда доставят системы ПВО

Американские системы ПВО будут предоставлены Украине настолько быстро, насколько их физически возможно будет доставить.
В США рассказали, когда доставят системы ПВО

Украина получит новые системы противовоздушной обороны так быстро, как только физически их удастся доставить. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе брифинга в среду, 12 октября, по итогам встречи Рамштайн-6.

В частности, его спросили, когда Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны, и существует ли возможность, что воздушное пространство Украины будет в безопасности.

"Системы будут предоставлены настолько быстро, насколько их физически возможно будет доставить", - сказал Остин, отметив, что именно этому уделяется наибольшее внимание.

По словам Остина, Германия имеет такие системы, и напомнил, что Украина уже получила первую систему IRIS-T.

"Мы также пытаемся предоставить дополнительные боеприпасы для имеющихся систем, которые используются украинскими силами", - сказал он.

Министр обороны США подчеркнул, пока продолжаются боевые действия, всегда будет существовать неопределенность.

"Очень сложно точно спрогнозировать, когда будет безопасно передвигаться в стране или выезжать из страны", - сказал Остин.

"Мы собираемся сделать все, что можем как можно скорее, чтобы помочь украинским силам получить те возможности, в которых они нуждаются для защиты украинского народа. Это очень важно для нас", - подчеркнул он.

Также Остин возразил, что может существовать недостаток воли в ускорении поставок в Украину новейших систем ПВО.

В частности, по его словам, сегодня на заседании Контактной группы наблюдались настроенность и решительность участников, что было вдохновляющим.

Остин уверяет, что участники Рамштайна-6 настроены делать все, что могут, чтобы "создать дополнительные возможности".

"Несколько стран работают вместе, чтобы расширить их промышленную базу", - подчеркнул министр.

Он уверен, что другие страны сделают все, что смогут, чтобы создать эти дополнительные возможности по производству новых систем ПВО.

Глава Пентагона отметил, что зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны NASAMS, которые они намерены передать Украине, должны помочь в защите Украины.

"Я ожидаю, что появится больше возможностей", - сказал Остин.

Также он сообщил, что сегодня некоторые страны заявили о желании предоставить боеприпасы для систем NASAMS.

Ранее в ОП заявили, что встреча Рамштайн-6 стала исторической, поскольку на ней было принято решение, которое поможет Украине закрыть небо.

Как сообщалось, сегодня в Бельгии прошло заседание Рамштайн-6. Контактная группа заявила, что будет продолжать повышать оборонные возможности Украины в ее борьбе с российской агрессией.

 

 

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