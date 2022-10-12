Зеленский ввел санкции против Януковича и ряда экс-чиновников

Фигурантам списка, среди которых экс-президент и экс-министр обороны, на десять лет заблокируют активы.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об экономических санкциях в отношении экс-президента Виктора Януковича и ряда юридических и физических лиц, в частности бывших высокопоставленных чиновников Украины.

Об этом говорится в соответствующем указе президента №694/2022 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В отношении фигурантов списка применяется блокировка активов - временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) может совершать действия, тождественные по смыслу осуществлению права распоряжения ими.

Согласно указу, активы Януковича, экс-министра обороны Украины Павла Лебедева, российского предпринимателя Олега Дерипаски и украинского бизнесмена Сергея Курченко были заблокированы на 10 лет.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.