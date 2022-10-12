В Укрэнерго сообщили о стабилизации энергоснабжения Киева и ряда областей

Киевлян и жителей центральных областей просят по-прежнему уменьшать нагрузку на сети в часы пик, поскольку восстановительные работы продолжаются.

В Укрэнерго заявили, что энергопитание Киева и центральных областей Украины удалось стабилизировать. Об этом вечером в среду, 12 октября, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что плановых отключений, вероятно, удастся избежать.

Однако, потребителей в этих регионах по-прежнему призывают экономить электроэнергию, чтобы уровень потребления в энергосистеме перестал расти.

"Поэтому просим всех потребителей прямо сейчас подходить к потреблению электроэнергии бережливо: выключите лишние электроприборы утром и вечером, когда потребление электроэнергии больше всего. Это снизит нагрузку на сети и облегчит работу возобновляющих их энергетиков", - обратились в компании.

"Последние ракетные обстрелы повредили немало энергетического оборудования, и мы продолжаем его восстанавливать. Работы очень много. Масштабы и сложность повреждений в разных регионах отличаются, где-то нам нужно больше времени. Поэтому пока, к сожалению, остаются графики аварийных ограничений в Харьковской, Сумской и Полтавской областях", - добавили в Укрэнерго.

Тем временем в Хмельницкой тергромаде сообщают о практически полном возобновлении электроснабжении. Об этом в среду, 12 октября, сообщил глава ОВА Сергей Гамалий.

При этом он призвал жителей снизить нагрузку в часы пик, поскольку электроснабжение сейчас работает в аварийном режиме.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня вновь обратился к украинцам с призывом вечером не включать мощные электроприборы.