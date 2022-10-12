США намерены создать в Украине эшелонированную систему ПВО

В системе будет сочетаться средства малой, средней и большой дальности. Их комбинация позволит закрыть воздушное пространство российским летательным аппаратам.

В США планируют создать в Украине интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе в среду, 12 октября, по итогам встречи Рамштайн-6, заявил председатель объединенного комитета начальников генеральных штабов США Марк Милли, передает ВВС.

Он отметил, что в данной системе будет сочетаться средства малой, средней и большой дальности. Комбинация всех этих средств позволит закрыть воздушное пространство российским летательным аппаратам.

"Мы передадим те системы, которые у нас есть… И мы постараемся поставить дополнительные боеприпасы для тех систем, которые сейчас на вооружении у украинцев. В мире есть множество свободных систем ПВО. Задачей будет связать их воедино и разместить", – заявил Милли.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин добавил, что Америка предоставит те системы, которые у нее на вооружении "настолько быстро, насколько это физически возможно".

"Я совершенно уверен, что остальные страны сделают все, что смогут и когда смогут, чтобы передать дополнительные мощности. Вы слышали, что мы говорили о NASAMS, и это хорошее средство, которое действительно поможет украинцам. Я говорил, что Германия предоставит систему ПВО IRIS-T, и в будущем, я надеюсь, и другие средства. Сегодня больше стран вызвались предоставить боеприпасы для систем NASAMS", - сказал министр обороны.

Он добавил, что у союзников Украины есть готовность делать все, что они могут, и так долго, как могут.

Ранее в ОП заявили, что встреча Рамштайн-6 стала исторической, поскольку на ней было принято решение, которое поможет Украине закрыть небо.