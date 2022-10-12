Зеленский предложил создать "финансовый Рамштайн"
Президент Владимир Зеленский предложил международному сообществу создать формат экономической поддержки Украины, страдающей от агрессии России, по примеру так называемого формата Рамштайн. Об этом он заявил в среду, 12 октября, во время международного круглого стола, организованного в рамках осенних собраний МВФ и Всемирного банка.
"Я считаю, что было бы полезно создать координационный формат для финансовой поддержки Украины, подобный тому, который был создан в Рамштайне для поддержки оборонной сферы", - заявил Зеленский.
Он рассказал, что уже обсудил важность координации финансовой помощи с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
"Было бы хорошо создать постоянную рабочую группу, которая будет оказывать финансовую поддержку Украине и активно работать на разных уровнях - на уровне международных союзников и конкретных стран, которые принимают участие в предоставлении помощи", - отметил Зеленский.
Как известно, формат Рамштайн является международной конференцией союзников Украины. В ней принимают участие более 50 стран НАТО и Евросоюза, а также страны Африки и Азии. В день встречи они обычно анонсируют поставки вооружения для украинских военных.
Как сообщалось, сегодня в Бельгии прошло заседание Рамштайн-6. Контактная группа заявила, что будет продолжать повышать оборонные возможности Украины в ее борьбе с российской агрессией. По итогам встречи США заявили о намерении создать в Украине эшелонированную систему ПВО.