Зеленский предложил создать "финансовый Рамштайн"

Глава государства озвучил идею создания координационный формат для финансовой поддержки Украины.

Президент Владимир Зеленский предложил международному сообществу создать формат экономической поддержки Украины, страдающей от агрессии России, по примеру так называемого формата Рамштайн. Об этом он заявил в среду, 12 октября, во время международного круглого стола, организованного в рамках осенних собраний МВФ и Всемирного банка.

"Я считаю, что было бы полезно создать координационный формат для финансовой поддержки Украины, подобный тому, который был создан в Рамштайне для поддержки оборонной сферы", - заявил Зеленский.

Он рассказал, что уже обсудил важность координации финансовой помощи с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

"Было бы хорошо создать постоянную рабочую группу, которая будет оказывать финансовую поддержку Украине и активно работать на разных уровнях - на уровне международных союзников и конкретных стран, которые принимают участие в предоставлении помощи", - отметил Зеленский.

Как известно, формат Рамштайн является международной конференцией союзников Украины. В ней принимают участие более 50 стран НАТО и Евросоюза, а также страны Африки и Азии. В день встречи они обычно анонсируют поставки вооружения для украинских военных.

Как сообщалось, сегодня в Бельгии прошло заседание Рамштайн-6. Контактная группа заявила, что будет продолжать повышать оборонные возможности Украины в ее борьбе с российской агрессией. По итогам встречи США заявили о намерении создать в Украине эшелонированную систему ПВО.