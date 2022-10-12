В Кабмине сообщили, на какую помощь от партнеров рассчитывает Украина

Дефицит государственного бюджета Украины составляет около 3,5 миллиарда долларов в месяц, подчеркнул Шмыгаль.

Чтобы поддержать экономику Украины на должном уровне, стране необходимо получить от стран-союзников и международных организаций более 55 миллиардов долларов в 2023 году. Об этом в среду, 12 октября, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе международного круглого стола, организованного в рамках осенних собраний МВФ и Всемирного банка.

"Предстоящий год будет таким же чрезвычайно сложным для нас с точки зрения стабильности нашей экономики и финансов. Украина продолжит рассчитывать на мощную финансовую помощь от стран-партнеров и международных финансовых организаций. Речь идет о сумме более 55 миллиардов долларов на 2023 год", - заявил премьер.

По его словам, 17 миллиардов долларов из вышеназванной суммы планируется направить на реконструкционные проекты.

При этом премьер напомнил, что дефицит госбюджета составляет 3,5 миллиарда долларов в месяц.

О том, что Украине нужна помощь партнеров, заявил и министр финансов Сергей Марченко, который также участвовал в круглом столе.

"Сегодня мы наблюдаем постепенное восстановление экономики Украины, однако в условиях активных боевых действий для нас чрезвычайно важно запустить программу сотрудничества с МВФ для обеспечения стабильности финансовой системы. Потребности Украины в дополнительном финансировании в 2023 году достигают 3,5 млрд дол", - сказал он.

Марченко подчеркнул, что дальнейшее сотрудничество с МВФ является одним из важнейших приоритетов для Украины.

Ранее в Минфине заявили, что с начала вторжения России в феврале Украина получила около 19,4 млрд долларов финансовой помощи от иностранных партнеров.