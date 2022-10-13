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Посол Британии рассказала, как экономит электроэнергию

Украинские энергетики попросили украинцев подходить к потреблению электроэнергии бережливо: выключать лишние электроприборы утром и вечером, когда потребление электроэнергии больше всего.
Посол Британии рассказала, как экономит электроэнергию

Посол Великобритании Мелинда Симмонс рассказала, что вечером в среду работала с фонариком, присоединившись к украинцам, которые экономят и помогают энергетикам сбалансировать систему в пиковые часы. Об этом в среду, 12 октября, она написала в своем Twitter.

"Сделала свой вклад, чтобы сэкономить электроэнергию, и сегодня вечером поработала в Киеве при свете фонарика. Думаю, после пережитого голода, террора, оккупации и войны только за прошедшее столетие попытки России разрушить энергосистему Украины не остановят стремление украинцев жить независимо", - написала Мелинда Симмонс.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня вновь обратился к украинцам с призывом  вечером не включать мощные электроприборы.

 

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