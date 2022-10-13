Враг обстрелял Николаев и Никополь

Жителей городов призвали быть осторожными и пройти в укрытия или соблюдать правило "двух стен".

Ночью в Николаеве вновь прогремели взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает Суспильне.

Жителей города просят спуститься в укрытия и не пренебрегать сигналами тревоги.

Также в социальных сетях говорится, что и в Никополе тоже раздаются взрывы.

Пока нет официального подтверждения этой информации. Ожидаем сообщения властей.

Отметим, в Запорожье с 30 сентября в результате ракетных ударов РФ погибли более 70 человек, сотни горожан получили ранения.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела войсками РФ Никопольского района Днепропетровской области без ног остался шестилетний ребенок.

Напомним, войска РФ обстреляли Запорожскую область. В городе Орехов и поселке Степногорск погибли семеро гражданских.