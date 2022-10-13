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Жителям Запорожья указали новый путь эвакуации

Украинцы сутками вынуждены стоять на пунктах пропуска, которые организовали оккупанты. На выезде из региона скопилось более четырех тысяч человек.
Жителям Запорожья указали новый путь эвакуации

У жителей временно оккупированной части Запорожской области появился новый путь для эвакуации. Об этом в среду, 12 октября, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

"Уже второй день наши жители выезжают по этому пути. Это через Мелитополь, Бердянск, Новоазовск, потом в РФ, а потом, как всегда, в Грузию или Европейский Союз. Мы знаем уже, когда удачно проходили эти попытки для выезда. Как только будем знать больше деталей, будем рассказывать и для наших жителей, чтобы они эвакуировались. Потому что главное, что никто не может гарантировать безопасность на временно оккупированной территории", - пояснил Федоров.

 

Он отметил, что начиная с конца сентября выехать из оккупированных территорий через Васильевку Запорожской области практически невозможно. 

"На сегодня нет возможности выезжать через Васильевку, очередь стоит с 29 сентября более чем 4 тыс. наших жителей. За последние 10 дней смогло уехать менее 200 человек. Не выпускают пожилых людей, родителей с детьми - никого не выпускают. И самое главное, неизвестны правила, по которым можно уехать. Сначала это было получение пропуска, потом это получение какого спецталона в комендатуре, сейчас просто не выпускают", - сказал Федоров.

Мэр Мелитополя отметил, что на временно оккупированной части Запорожской области сложилась очень тяжелая гуманитарная ситуация, поэтому жители стараются выехать на подконтрольную Украине территорию.

"Прежде всего из-за того, что Запорожская атомная электростанция находится в руках врага, то есть постоянные перебои с электроснабжением на временно оккупированной части Запорожской области. В городе Мелитополе, как и в других временно оккупированных городах области, по несколько часов в сутки может не быть света, а, как следствие, нет воды, нет мобильной связи и интернета. Газа нет уже больше чем три месяца, а за несколько недель должен начаться отопительный сезон, и этого также не будет на временно оккупированных территориях. Это уже не говоря о ценах в магазинах, о отсутствии медикаментов в аптеках и о том, что более 50% наших врачей уехало из города. Поэтому гуманитарная ситуация действительно катастрофическая", - подчеркнул Федоров.

Ранее сообщалось, что российские захватчики начали принудительную мобилизацию местного населения в  оккупированном Мелитопольском районе Запорожской области. 

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