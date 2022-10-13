Жителям Запорожья указали новый путь эвакуации

Украинцы сутками вынуждены стоять на пунктах пропуска, которые организовали оккупанты. На выезде из региона скопилось более четырех тысяч человек.

У жителей временно оккупированной части Запорожской области появился новый путь для эвакуации. Об этом в среду, 12 октября, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

"Уже второй день наши жители выезжают по этому пути. Это через Мелитополь, Бердянск, Новоазовск, потом в РФ, а потом, как всегда, в Грузию или Европейский Союз. Мы знаем уже, когда удачно проходили эти попытки для выезда. Как только будем знать больше деталей, будем рассказывать и для наших жителей, чтобы они эвакуировались. Потому что главное, что никто не может гарантировать безопасность на временно оккупированной территории", - пояснил Федоров.

Он отметил, что начиная с конца сентября выехать из оккупированных территорий через Васильевку Запорожской области практически невозможно.

"На сегодня нет возможности выезжать через Васильевку, очередь стоит с 29 сентября более чем 4 тыс. наших жителей. За последние 10 дней смогло уехать менее 200 человек. Не выпускают пожилых людей, родителей с детьми - никого не выпускают. И самое главное, неизвестны правила, по которым можно уехать. Сначала это было получение пропуска, потом это получение какого спецталона в комендатуре, сейчас просто не выпускают", - сказал Федоров.

Мэр Мелитополя отметил, что на временно оккупированной части Запорожской области сложилась очень тяжелая гуманитарная ситуация, поэтому жители стараются выехать на подконтрольную Украине территорию.

"Прежде всего из-за того, что Запорожская атомная электростанция находится в руках врага, то есть постоянные перебои с электроснабжением на временно оккупированной части Запорожской области. В городе Мелитополе, как и в других временно оккупированных городах области, по несколько часов в сутки может не быть света, а, как следствие, нет воды, нет мобильной связи и интернета. Газа нет уже больше чем три месяца, а за несколько недель должен начаться отопительный сезон, и этого также не будет на временно оккупированных территориях. Это уже не говоря о ценах в магазинах, о отсутствии медикаментов в аптеках и о том, что более 50% наших врачей уехало из города. Поэтому гуманитарная ситуация действительно катастрофическая", - подчеркнул Федоров.

Ранее сообщалось, что российские захватчики начали принудительную мобилизацию местного населения в оккупированном Мелитопольском районе Запорожской области.