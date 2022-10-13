Украина заверила о контроле над поставками оружия

На Ramstein-6 представили результаты усилий Украины по обеспечению контроля над полученным от партнеров оружием.

Во время заседания Рамштайн-6 Украина представила его участникам результаты усилий по обеспечению контроля над оружием, полученным от международных партнеров. Об этом в среду, 12 октября, сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы презентовали участникам Рамштан-6 результаты наших усилий по гарантированию контроля над оружием, полученным от международных партнеров. Беспрецедентный уровень доверия держит нас на прямом пути к победе" - заявил министр.

При этом он подчеркнул, что контроль над поставками вооружения происходит по програме Logfas, которая является интегрированным набором программных систем, разработанная для поддержки логистического обеспечения НАТО.

Данный сервис позволяет пользователям собирать, хранить, обрабатывать, анализировать, отображать и распространять информацию для поддержки логистических операций.

Информационная система Logfas используется НАТО с 1995 года. Logfas успешно используется для поддержки логистического обеспечения НАТО во время операций и учений.

Напомним, сегодня в Бельгии началось заседание Рамштайн-6. Контактная группа заявила, что будет продолжать повышать оборонные возможности Украины в ее борьбе с российской агрессией.

Напомним, накануне президент США Джо Байден заверил президента Владимира Зеленского в том, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву помощь, включая современные системы ПВО.

Ранее Зеленский сообщил, что говорил с Байденом о предоставлении современных систем ПВО Украине.