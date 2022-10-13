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Оккупанты ударили по пятиэтажному дому в Николаеве

После часа ночи российская армия массированно обстреляла областной центр, попав в жилые дома.
Оккупанты ударили по пятиэтажному дому в Николаеве

В четверг ночью, 13 октября, российские военные подвергли массированному обстрелу Николаев. При этом они атаковали пятиэтажный жилой дом. Об этом сообщает в Telegram мэра города Александр Сенкевич.

При этом в городе сработала воздушная тревога. 

"После часа ночи Николаев массированно обстреляли. Есть попадание в пятиэтажный жилой дом. Два верхних этажа разрушены до основания, остальные - под завалами", - сообщил Сенкевич. 

Он добавил, что на месте работают спасатели.

Ранее российские оккупанты нанесли удар по рынку в Авдеевке Донецкой области, в результате чего семь человек погибли и восемь получили ранения. 

Напомним, утром в понедельник враг нанес массированный удар по городам Украины, одним из первых пострадал Киев.

 

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