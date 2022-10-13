Оккупанты ударили по пятиэтажному дому в Николаеве
После часа ночи российская армия массированно обстреляла областной центр, попав в жилые дома.
В четверг ночью, 13 октября, российские военные подвергли массированному обстрелу Николаев. При этом они атаковали пятиэтажный жилой дом. Об этом сообщает в Telegram мэра города Александр Сенкевич.
При этом в городе сработала воздушная тревога.
"После часа ночи Николаев массированно обстреляли. Есть попадание в пятиэтажный жилой дом. Два верхних этажа разрушены до основания, остальные - под завалами", - сообщил Сенкевич.
Он добавил, что на месте работают спасатели.
Ранее российские оккупанты нанесли удар по рынку в Авдеевке Донецкой области, в результате чего семь человек погибли и восемь получили ранения.
Напомним, утром в понедельник враг нанес массированный удар по городам Украины, одним из первых пострадал Киев.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: