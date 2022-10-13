В сеть выложили новое фото Крымского моста

Российские оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов.

Американская компания Maxar выложила в сеть новые снимки поврежденного накануне Крымского моста. соответствующие изображения в среду, 12 октября, были размещены Maxar в Twitter.

"На сегодняшних снимках, сделанных в Крыму, видны ремонтные работы на железнодорожной ветке Крымского моста, а также на поврежденных участках пролета автодорожного/автомобильного моста.

Видны транспортные средства, движущиеся по мосту, а также паром, перевозящий грузовики через Керченский пролив".