Зеленский рассказал, как разумнее использовать электричество

Энергетики в некоторых городах и районах вынуждены применять графики стабилизационных отключений.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев равномерно распределять нагрузку на электросеть в течении суток, таким образом уменьшив потребление энергии в пиковые часы. С такой просьбой украинский лидер обратился к гражданам страны в среду, 12 октября, в своем видеообращении.

"По всей стране идет восстановление после двухдневной российской ракетной атаки, когда были повреждены энергообъекты на территории 12 областей и в столице. По состоянию на это время полностью восстановлена техническая возможность поставки электричества в большинстве областей. В четырех регионах работы продолжаются ремонты должны завершиться в ближайшее время", - отметил глава государства.

При этом он отметил, что в некоторых городах будут изменены графики стабилизационных отключений.

"Это нужно исключительно для сохранения нормальной работы всей энергосистемы в таких условиях - в условиях, когда производство электричества снизилось", - сказал он.

Глава государства поблагодарил украинцев, которые отнеслись к этой ситуации ответственно и экономят электроэнергию.

"Следует продолжать распределять свое потребление электричества по часам суток, чтобы в пиковые часы как можно меньше использовать технику, что требует значительного объема электричества", - призвал Зеленский.