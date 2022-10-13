ВСУ показали, как оккупанты заработали "премию Дарвина"

Экипаж российской бронемашины решил проехать по хорошо заметному минному заграждению

Пресс-центр Сухопутных войск ВСУ показал видео, как экипаж российской МТЛБ специально наехал на мины посреди дороги с закономерным результатом.

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На опубликованных кадрах видно, как МТЛБ (многоцелевой бронетранспортер-тягач) с отчетливо заметными символами “Z” на броне въезжает на асфальтированную дорогу со стороны поля. Затем бронемашина направляется дальше по дороге прямо на минное заграждение, которое отчетливо видно.

По всей видимости, водитель планировал пустить мины между гусеницами, однако не рассчитал габариты машины и наехал на мину. Произошел закономерный взрыв.

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“Награду "Премия Дарвина" получил вот этот экипаж из оркостана. Боже! Какое оно конченое!” – говорится в аннотации к видео.

Когда и где было снято видео – не уточняется. Судя по видео, как минимум одному оккупанту удалось выжить после наезда на мину.

Напомним, Генштаб предоставил свежие данные о потерях врага. На текущий момент общие боевые потери противника превышают 63 800 человек.

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