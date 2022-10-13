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Из-за "мести" ВСУ гауляйтер Херсонщины просит власти РФ вывезти жителей

Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой вывезти жителей региона.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Из-за "мести" ВСУ гауляйтер Херсонщины просит власти РФ вывезти жителей
Владимир Сальдо / Telegram

Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо обратился к властям РФ с просьбой вывезти жителей региона. Сальдо заявил, что в сентябре жители Херсонщины якобы сделали свой выбор и хотели присоединения территорий к РФ. Он заявил, что такое решение не приняли власти Украины, поэтому "мстит" за это обстреливая города Херсонщины. 

"В связи с этим руководством Херсонской администрации было принято решение организовать возможность выезда в другие регионы РФ для отдыха и обучения херсонских семей", - заявил гауляйтер. 

Он добавил, что оккупационные власти предлагают жителям Херсонщины выехать в Крым, Ростовскую, Краснодарскую и Ставропольскую области. 

"Мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы. Прежде всего, это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край - наши соседи. Вывезти своих детей и самим уехать".

Сальдо обратился к руководству РФ и попросил помощи в организации такого мероприятия. 

В своей речи Сальдо выразил надежду, что его призыв услышат, потому что "Россия своих не бросает".

Напомним, Сергей Гайдай рассказал, что на оккупированную Луганщину свозят мобилизованных осужденных. На Луганщину привозят мобилизованных, в большинстве это люди, которые проходили исправительные сроки.

 

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