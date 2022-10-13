В Румынии начали восстанавливать железную дорогу к украинской границе

Украина и Румыния планируют восстановить железнодорожное сообщение в Карпатах, которое было приостановлено в середине 2000-х.

В Румынии восстановили первый участок пути от города Валя Вышеулуй до украинской границы в Карпатах, ссообщило местное издание Hotnews.

Отмечается, что на линии заменили около 1400 шпал и насыпали 400 тонн щебня.

Это первый участок на территории Румынии, необходимый для восстановления карпатской железной дороги, которая позволит улучшить сообщение с Украиной, а в перспективе – пустить поезда из Ивано-Франковска в Ужгород.

Украинские участки Рахов - Берлебаш - госграница (19,3 км) и Тересва – госграница (1,1 км) были отремонтированы в конце лета.

Румыния в ноябре собирается завершить работу на участке госграницы - Кимпулунг-ла-Тиса - Сигет Мармацией и начать ремонт на центральном участке Сигет Мармацией - Валя Вышеулуй.

Когда будет возобновлено движение поездов, пока неизвестно.

Железнодорожное сообщение на этих участках было приостановлено в середине 2000-х.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця открыла два железнодорожных сообщения с Румынией.