Оккупанты вывезли из Херсона 170 детей

В Генштабе ВСУ сообщили, что с начала октября, по имеющейся информации, из города Херсон вывезено около 170 детей

Российские оккупанты вывезли из Херсона около 170 детей. Об этом вечером в четверг, 13 октября, сообщили в Генштабе ВСУ.

"Российские оккупанты продолжают вывозить украинских детей с временно занятых территорий. Так, с начала октября, по имеющейся информации, из города Херсон вывезено около 170 детей", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что в Украину вернулись 37 депортированных оккупантами детей, которых в конце августа принудительно вывезли из Харьковской области в Краснодарский край РФ.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения РФ депортировала более 7800 детей из Украины.