НАТО увеличит запасы боеприпасов и оборудования - Столтенберг

Генсек Альянса сообщил, что союзники приняли решение увеличить свои запасы вооружения на фоне нынешних вызовов.

Страны-члены Альянса приняли решение увеличить запасы боеприпасов и оборудования. Об этом в четверг, 13 октября, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе на пресс-конференции, которая состоялась по окончании двухдневного заседания министров обороны союзников Организации Североатлантического договора.

"Сегодня мы приняли решение об увеличении наших запасов боеприпасов и оборудования для того, чтобы обеспечить процесс оборонного планирования НАТО и дать промышленности необходимый спрос для увеличения производства. Агентство НАТО также готово оказать поддержку союзникам в облегчении закупок и организации складирования", - рассказал он.

Генсек также обсудил вопрос ядерных угроз со стороны главы Кремля Владимира Путина.

"Ядерная риторика Путина опасна и безответственна. Мы серьезно к этому относимся и не теряем бдительности. Мы не дадим себя запугать - любое применение ядерного оружия коренным образом изменит характер конфликта и будет иметь тяжелые последствия. Россия знает, что ядерную войну нельзя выиграть, и ее не следует вести", - заявил Столтенберг.

По его словам, союзники проинформированы о давно запланированных учениях по ядерному сдерживанию, которые начнутся на следующей неделе.

Генеральный секретарь НАТО также объяснил, как отличить подготовку к учениям от подготовки к применению ядерного оружия.

"У нас хорошо работает сбор информации, и мы ведем многие десятилетия наблюдения за ядерными силами России, будем дальше за ними следить и сохранять бдительность", - отметил он.

Отметим, что Столтенберг во время брифинга также сообщил, что Украина получит от НАТО сотни устройств, направленных на борьбу с российскими и иранскими беспилотниками.

Кроме того, генсек НАТО сообщил, что Испания передаст Украине четыре ПВО Hawk.