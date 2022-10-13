ВСУ ударили по 16 местам сосредоточения оккупантов

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили два пункта управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов.

Украинские военные в течение суток поразили 16 районов сосредоточения силы и техники врага и уничтожили два склада боеприпасов. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 четверга, 13 октября.

"Противник ежедневно несет потери. Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение более 13 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника", - рассказали в Генштабе.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили восемь вражеских беспилотников, шесть из них - Shahed -136.

"Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили два пункта управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов. Кроме того, подтверждено огневое поражение 12 октября текущего года двух вражеских военных объектов в районе населенного пункта Бурчак Запорожской области. Потери оккупантов уточняются", - говорится в сводке.

Такде в Генштабе сообщили, что агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках реализации своих планов по выходу на административную границу Донецкой области, а также содержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Противник продолжает сопротивляться, подтягивает резервы, проводит мобилизацию.

Оккупанты обстреливают позиции украинских войск вдоль всей линии столкновения, осуществляют инженерное оборудование позиций в отдельных направлениях и ведут воздушную разведку. Враг продолжает поражать критическую инфраструктуру и гражданские объекты Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с воздушного пространства и территории Республики Беларусь.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Атинское и Большая Рыбица;

на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гряниковка, Гатище и Стрелка;

на Краматорском направлении - из танков и артиллерии разных типов, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Терны и Ямполевки;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Соледар, Майорск, Иванград и Яковлевка;

на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах Марьинки, Невельского, Первомайского и Золотой Нивы.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелы подверглись населенным пунктам Степногорск, Орехов и Камышеваха.

На Южнобужском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня подвергся Никополь.

Ранее в Генштабе сообщили, что войска РФ на Донбассе получают приказы приостановить наступление.