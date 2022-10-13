Мальчик, которого достали из-под завалов в Николаве, умер

У ребенка, который шесть часов провел под руинами, остановилось сердце, когда его привезли в больницу.

В Николаеве 11-летний мальчик, которого спасатели утром извлекли из-под завалов многоэтажки, умер в больнице. Об этом вечером в четверг, 13октября, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Мальчик, которого достали - умер. Привезли на диализ в областную больницу и там остановка сердца", - написал он.

Таким образом, количество жертв в результате вражеского обстрела Николаева возросло до шести.

Ранее сообщалось, что в Николаеве спасатели достали 11-летнего мальчика из-под завалов пятиэтажки, которая обрушилась в результате вражеского удара. Ребенок провел под завалами шесть часов.