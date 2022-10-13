Залужный обсудил с Милли усиление украинской артиллерии

Залужный отметил, что противник имеет преимущество в артиллерии, поэтому вопрос повышения огневых способностей Вооруженных сил Украины остается актуальным.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил необходимость наращивания огневой силы ВСУ с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом Залужный вечером в четверг, 13 октября, сообщил в Facebook.

"Относительно ситуации на фронте. Она сложная, но контролируемая. Противник имеет преимущество в артиллерии, поэтому вопрос повышения огневых способностей Вооруженных сил Украины остается актуальным. Так же важен вопрос создания системы интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны", - написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что предметно обсудил с Милли результаты встречи Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн, которая прошла 12 октября.

"Я искренне благодарен странам-партнерам за последовательную поддержку нашего государства и военную помощь, благодаря которой мы успешно противостоим российской агрессии, а генералу Милли – за лидерство в этом сверхважном деле", - написал он.

Залужный также сообщил, что Милли передал поздравление всем украинским военным с грядущим Днем защитников и защитниц Украины.

Напомним, по итогам вчерашней встречи Рамштайн-6 в ОП анонсировали закрытие неба над Украиной.